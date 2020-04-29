تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المعكرونة بالدجاج والهليون

القاهرة - لايف ستايل المقادير - المعكرونة : عبوة (مسلوقة ومصفاة)

- الهليون : عبوة (مجمد)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- جبنة بارميزان : نصف كوب (مبشورة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: 1. قلبي الدجاج في مقلاة غير لاصقة حتى يستوي ويصبح لونه ذهبيا. 2. ضعي الهليون في طبق الفرن. 3. ضعي المعكرونة المسلوقة والمصفاة فوق الهليون بطبق الفرن. Advertisements 4. أضيفي الملح وزيت الزيتون. 5. وزعي قطع الدجاج المقلية على الوجه. 6. انثري الجبنة المبشورة على الوجه وادخليه الفرن المحمى مسبقا لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبنة وتتحمر وقدميه ساخنا. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة دجاج بالمعكرونة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالبروكلى والجبنة الفيتا

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