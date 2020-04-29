تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرز المقلي بالبيض مع أشياش دجاج

المقادير

- زيت الذرة : ملعقة كبيرة

- الأرز : 3 اكواب (المنقوع والمغسول)

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- البيض : 1 حبة

- البيض : 5 حبات (مخفوق)

- صدر الدجاج : 5 صدور (مسحب ومقطع إلى مكعبات كبيرة)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

الطريقة:

1. انقعي أشياش الشواء الخشب بالماء، لمدة ساعتين.

2. اسكبي زيت الذرة في قدر، على نار متوسطة، وأضيفي الأرز، وقلبي لمدة 3 دقائق، من ثم أضيفي صلصة الصويا، وانثري الملح، وغطي القدر حتى يجف الماء.

3. اقلي حبة البيض في مقلاة جديدة، وحركيها جيداً، من ثم أضيفيها لوعاء البيض المخفوق، مع التقليب.

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4. تبلي الدجاج بالملح والفلفل و"البابريكا" وزيت الزيتون، من ثم اغرزي قطع الدجاج على الأشياش الخشب، وضعيها في صينية، وأدخليها الفرن لمدة ساعة، فحمريها بالشواية 10 دقائق، مع التقليب المستمر.

5. اقلي البيض المخفوق، وقطعيه إلى شرائح، واحشيه بالأرز ولفيه، وقدميه مع الدجاج المشوي.

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