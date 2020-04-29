تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سالمون على الطريقة الآسيوية

المقادير

- فيليه السلمون : 1800 غم

- الأرز : 300 غراماً (التايلاندي الأسمر)

- حبّ الصويا الأخضر : 300 غراماً

- لبن جوز الهند : 100 غراماً

- البصل : 100 غراماً (المفروم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الثوم : حسب الرغبة (مهروس)

- عصير الليمون : حسب الرغبة

الطريقة:

1. اغسلي السالمون وتبّليه بالملح والبصل، والثوم والفلفل وعصير الليمون وحب الصويا، ثم زجيه في الفرن حتى درجة الاستواء.

2. أضيفي لبن جوز الهند إلى الأرز التايلاندي الذي تمت تسويته، وضعيه في طبق التقديم، ثم صفّي قطع السالمون على الأرز، وانثري عصير الليمون مع الزبدة والجمبري المفروم في أرجاء الطبق، ثم ضعي سلطة الأناناس بالذرة الحلوة على السالمون.

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