تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سبانخ باللحم المفروم

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- السبانخ : 1 كيلو (المنظف والمغسول والمفروم خشن)
- لحم مفروم : 500 غراماً (بدون دهون)
- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- الماء : كوب ونصف
الطريقة:
1. ضعي الماء في قدر على النار ثم أضيفي السبانخ تدريجيا واتركيه على النار لمدة 5 دقائق ثم انشليه من الماء واعصريه.
2. قلبي البصل بالزيت على النار حتى تذبل ثم أضيفي اللحمة المفرومة والملح والبهارات و اتركيها حتى تنضج.
3. أضيفي السبانخ المعصور وقلبيه مع اللحم ونصف كوب ماء واتركيه على النار حتى يغلي.
4. قدميه باردا إلى جانب الأرز المفلفل.
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