تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سبانخ باللحم المفروم

المقادير

- السبانخ : 1 كيلو (المنظف والمغسول والمفروم خشن)

- لحم مفروم : 500 غراماً (بدون دهون)

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الماء : كوب ونصف

الطريقة:

1. ضعي الماء في قدر على النار ثم أضيفي السبانخ تدريجيا واتركيه على النار لمدة 5 دقائق ثم انشليه من الماء واعصريه.

2. قلبي البصل بالزيت على النار حتى تذبل ثم أضيفي اللحمة المفرومة والملح والبهارات و اتركيها حتى تنضج.

3. أضيفي السبانخ المعصور وقلبيه مع اللحم ونصف كوب ماء واتركيه على النار حتى يغلي.

Advertisements

4. قدميه باردا إلى جانب الأرز المفلفل.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المشخول بالبصل