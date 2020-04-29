تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات جبن الموزاريلا

المقادير

- فتات الخبز : نصف كوب

- جبن موزاريلا : 500 غراماً

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- صلصة مارينارا الجاهزة : ربع كوب

الطريقة:

1. يسخن الفرن إلى 425 درجة.

2. سخني مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة الحرارة. تتم إضافة فتات الخبز إلى المقلاة، لمدة دقيقتين أو حتى تتحمص مع التحريك بشكل متكرر. ترفع عن النار، وتوضع جانبا.

3. تقطع الموزاريلا إلى قطع بحجم انش وتوضع كل قطعة في البيض ومن ثم في فتات الخبز. توضع قطع الجبن على ورق خبز رش برذاذ الطبخ وتخبز على حرارة 425 ° لمدة 3 دقائق أو حتى يسخن الجبن جيدا.

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4. تصب صلصة مارينارا في وعاء آمن الاستخدام للمايكروويف وتسخن لدقيقة أو حتى تسخن جيدا مع التحريك بعد 30 ثانية. يقدم هذا الطبق مع قطع جبن الموزاريلا.

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