تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معكرونة النيوكي بالكريمة والجبن

المقادير

- البطاطس : 200 غم (لعجينة معكرونة النيوكي Gnocchi)

- صفار البيض : 1 حبة (كبير الحجم، لعجينة معكرونة النيوكي Gnocchi)

- البيض : 1 حبة (بيضة كاملة، لعجينة معكرونة النيوكي Gnocchi)

- جبن البارميزان : 40 غراماً (طازج، ومبشور، لعجينة معكرونة النيوكي Gnocchi)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (طازجة، ومبشورة، لعجينة معكرونة النيوكي Gnocchi)

- الملح الرمادي : نصف ملعقة صغيرة (لعجينة معكرونة النيوكي Gnocchi)

- كريمة : 30 ملليلتراً (مخفوقة، لعجينة معكرونة النيوكي Gnocchi)

- دقيق : 220 غراماً (لكل الاستخدامات، بالإضافة إلى المزيد منه لرش اللوح والعجينة، لعجينة معكرونة النيوكي Gnocchi)

- كريمة الطبخ : 180 غم (طازجة، لصلصة الجبن)

- جبن جورجونزولا : 30 غراماً (Gorgonzola، لصلصة الجبن)

- جبن فونتينا : 30 غراماً (fontina، لصلصة الجبن)

- جبن اسياجو : 30 غراماً (asiago، لصلصة الجبن)

- جبن البارميزان : 45 غراماً (لصلصة الجبن)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

الطريقة:

1. اغلي البطاطس بالقشر في مياه مالحة. قشري البطاطس واتركيها تبرد تماما ومرريها عبر مصفاة البطاطس.

2. أضيفي الدقيق وجوزة الطيب ثم أضيفي البيض والملح. اعصري مزيج البطاطس والدقيق إلى أن يختلطا. ثم انقلي المزيج إلى سطح مرشوش عليه دقيق وقسميه إلى أربعة أجزاء.

3. لفي كل جزء على شكل ثعبان بقطر 1 سم تقريبا ثم اقطعيه بشكل قطري إلى قطع 2.5 سم. استخدمي ملعقة كبيرة مسطحة قطعي الثعبان إلى قطع صغيرة لتشكيل عجينة النيوكي.

4. لتشكيل عجينة النيوكي، امسكي شوكة في يد واستخدمي السبابة لقطع قطعة من الحافة من النيوكي مقابل المنحنى الخلفي لأسنان الشوكة. اضغطي من وسط النيوكي بإصبعك. أثناء الضغط بإصبعك مقابل أسنان الشوكة اقلبيها على طرف الشوكة لكي تسقط النيوكي على سطح العمل. إذا أصبحت العجينة لزجة وتلتصق اغمسي الشوكة والسبابة في الدقيق.

5. ضعيها في الماء المغلي واطهي إلى أن تطفو إلى السطح، حوالي 2 إلى 3 دقائق. حين تبدأ تطفو اتركيها حوالي 15 ثانية إضافية.

6. أضيفيها إلى صلصة الأربعة أجبان.

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7. لتحضير الصلصة: ضعي الزبدة في مقلاة وأضيفي الكريمة واتركي المزيج يغلي ثم اتركيه على نار هادئة.

8. أضيفي كل أنواع الجبن واخفقي معا لصنع صلصة ناعمة.

9. أضيفي النيوكي واطهي إلى أن تلتصق الصلصة قليلا بالنيوكي.

10. رشي بالبارميزان المبشرة من الأعلى.

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