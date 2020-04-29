تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباغيتي الكاربونارا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 40 غراماً

- لحم الحبش المقدد : 100 غراماً (مشرح)

- البيض : 1 حبة

- كريمة الطبخ : 60 ملليلتراً

- جبنة بارميزان : 40 غراماً

- معكرونة : 100 غراماً (سباغيتي)

- ملح : 2 غرام

- فلفل أسود : 4 غم

- زيت الزيتون : 10 ملليلترات الطريقة: 1. اطبخي السباغيتي بماء مغلي لمدة 12 دقيقة حتى تصبح مناسبة (إل دينتيه). 2. ضعي صفار البيضة، جبنة البارميزان، كريم الطبخ والفلفل الأسود في الخلاط و اتركيه. 3. ضعي الزبدة و 80 غرام من شرائح الحبش المقدد في المقلاة الساخنة واقليهم مع بعضهم حتى تصبح مقرمشة بعض الشيء. 4. أضيفي السباغيتي المطبوخة إلى البيض الممزوج بالخلاط. 5. اسكبي الزبدة والحبش المقدد على السباغيتي مع ميج البيض. 6. حركيه فوراً بملعقة الطبخ. Advertisements 7. تبليه بالملح و الفلفل. 8. قدميه في وعاء المعكرونة. 9. أضيفي بعض الفلفل الأسود الطازج. 10. اقلي ما تبقى بالمقلاة من حبش مقدد ليصبح ذهبي داكن اللون، استعمليه في تزيين الطبق. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج بالزبدة من المطبخ الهندي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالبروكلى والجبنة الفيتا

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