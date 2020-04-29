شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الحمل كثيرة وأبرزها الإرهاق والغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، فحدوث العديد من التغيرات في الجسم، والهرمونات تتسبب في تعرضها لتقلبات مزاج شديدة، فالحمل هو الحلم الذي تنتظره كل امراة، بالرغم من صعوبته إلا انها من أسعد الفترات على الإطلاق والسبب انتظار "حتة منك" تكبر داخل أحشائك، وسيحمل الكثير من الطباع والعادات الخاصة بالأم.

وتختلف اعراض الحمل من سيدة إلي أخري، فبعضهن لا تظهر عليهن أي أعراض حتي تصل إلي الشهر الثاني من الحمل، والبعض الأخر يتعرضن لبعض الأعراض التي تساعد في اكتشاف إذا كانت حامل أم لا.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، أن أعراض الحمل تختلف من سيدة إلي أخري، وأيضا من حمل لأخر، فعند التحدث مع بعض النساء اللاتي أنجبين مرتين والتحدث معها عن أعراض الحمل ستتحدث لك عن أعراض مختلفة.

وقدم التقرير العديد من أعراض الحمل التي تظهر علي بعض النساء خلال الحمل، وتعد أشهرها، ومنها:

-تتعرض العديد من النساء خلال فترة الحمل، وبسبب حدوث لخبطة فيي هرمونات الجسم، إلي التعرض لتغيرات في المزاج والميل للعصبية والكائبة.

-ارتفاع نسبة هرمون الحمل في الجسم يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بكثرة التبول، فتعد كثرة التبول من ضمن أعراض الحمل.

-الإصابة بالصداع الشديد من أعراض الحمل، التي يصاب بها البعض نتيجة لحدوث تغيرات في نسبة هرمون الحمل بالجسم.

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-تتعرض بعض النساء خلال فترة الحمل الأولي إلي ظهور الهالات السوداء تحت العين، وهذا الأمر يعد من الأمور الطبيعية والناتجة عن تغيرات في هرمون الحمل بالجسم.

-تتعرض النساء خلال فترة الحمل الأولي إلي الإصابة بحالة الإعياء الشيدة، والإرهاق، وعدم القدرة علي ممارسة حياتها بشكل طبيعي، والرغبة الملحة في النوم، وهذا الأمر يعد طبيعي.

-بسبب حدوث تغيرات شديدة في هرمونات الجسم، تتعرض النساء خلال فترةالحمل الأولي للرغبة الملحة بالغثيان.

-تتعرض بعض النساء خلال فترة الحمل الأولي، إلي الإصابة بنزيف خفيف عند بداية زرع البويضة في الرحم.

-وايضا تتعرض بعض النساء للإصابة بتورم في الساق بدون وجود أسباب لها غير ارتفاع هرمون الحمل.

-بسبب إمتداد الرحم، لكي ييصبح قادر علي حمل الجنين في الجسم، تتعرض النساء للإصابة بآلام شديد في الظهر.

-من أهم أعراض الحمل هي غيياب الدورة الشهرية، أي عدم نزولها في المعاد.

-التعرض للإصابة بضيق في التنفس، ولكن هذا العرض يكون في بعض الأحيان.