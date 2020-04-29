شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض جديدة لفيروس كورونا لاحظها الأطباء الأمريكيون.. القشعريرة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بداية ظهور فيروس كورونا التاجي، أكد مركز السيطرة على الأمراض " CDC" أن هناك ثلاثة أعراض فقط لـ Covid-19 وهى ارتفاع حرارة الجسم، وضيق التنفس، والسعال، ولكن بعد ارتفاع أعداد الحالات تم اكتشاف أن هناك العديد من الأعراض الأخرى المرتبطة بكورونا.

ونشرت جريدة " mirror"، عبر موقعها الرسمى أن هناك ستة أعراض جديدة للفيروس التاجى لاحظها الأطباء الأمريكيون، فى ألفترة الأخيرة، فقد أبلغ مركز السيطرة على الأمراض فى أمريكا عن الأعراض التى يمكن أن تظهر بين يومين إلى 14 يومًا من التعرض للإصابة بالفيروس، ومنها:

-قشعريرة.

-اهتزاز متكرر فى الجسم مع قشعريرة.

-ألم فى عضلات الجسم.

-صداع شديد فى الرأس.

-إلتهاب فى الحلق.

-فقدان لمذاق الطعام، وعدم القدرة على الشم.

ووفقا لدراسة إيرانية ، أشارت أن 76 ٪ من مرضى Covid-19 أبلغوا عن عرض فقدانهم للرائحة، وأكدوا أن هذا العرض ظهر بشكل مفاجئ على المصابين والحاملين للفيروس.

وقالت إحدى المصابات بألفيروس التاجى كورونا، وتدعى فاليرى لوماس ، وتبلغ من العمر 34 عامًا ،"لم أستطع شم أى شيء لمدة خمسة أيام، هذا الأمر يعد جحيم شديد لي".

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اعراض كورونا

يقول البروفيسور كلير هوبكنز، رئيس الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، أن فقدان حاسة الشم يعد أحد اعراض الإصابة بألفيروس التاجى كورونا، فوأحد من كل ستة مرضى سيفقد حاسة الشم، ووأحد من كل أربعة سيصاب به مع أعراض أخرى، فإنها علامة مبكرة تنظر الشخص المصاب أنه تلقى العدوي.

وقدمت الجريدة، الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا التاجي، وهي:

-سعال جاف مستمر.

-حمى أى ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

-الصداع.

-الارهاق والتعب.

-ضيق فى التنفس.

-ألم شديد فى الجسم.

وأكدت الجريدة أنه فى حالة ظهور هذه الأعراض يجب أن تعزل نفسك على ألفور لمدة سبعة أيام.