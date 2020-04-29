طبيبة تكشف فوائد الوقوف في الشمس لمحاربة كورونا

كشفت خبيرة صحة أسترالية عن أن الوقوف في الشمس لمدة 10 دقائق فقط يوميا تساعد على تقليص خطر التقاط عدوى "كوفيد-19" إلى حد كبير.

وقالت باحثة سرطان الجلد الدكتورة ريتشل نيل إن انخفاض معدل فيتامين (د) في الجسم، الذي تنتجه البشرة عند التعرض لضوء الشمس، يزيد احتمالية الإصابة بالفيروس، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

جاء ذلك خلال تصريحات "ريتشل" لمجلة "ذي أستراليان" الأسترالية، التي أوضحت خلالها أن الوقت الحالي ليس وقت عدم الاهتمام بفيتامين (د)، مؤكدة أن له تأثيرات مهمة على جهاز المناعة"، وبالتالي فإن انخفاض مستواه يزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

ووجدت الدكتور نيل العام الماضي، أن مكملات فيتامين (د) قلصت مخاطر التهابات الجهاز التنفسي الحادة، التي تتسبب في موت مرضى "كوفيد-19" الآن.

وطبقًا للدراسة التي أجريت على 78 ألف مريض، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة بمقدار الضعف للإصابة بالتهابات تنفسية حادة عن أولئك ممن لديهم مستويات مرتفعة من الفيتامين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن من يعانون نقصًا في فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة للمرض لفترة أطول.

وقالت الدكتور نيل إنها تجلس في الشمس يوميا لمدة 5 إلى 10 دقائق، لتحفيز إنتاج جسمها لفيتامين (د)، كما كشفت أنها لا تتناول أقراص فيتامين (د)؛ إذ تعتقد أن قضاء الوقت في الشمس يعطي مزيدًا من الفوائد، لكنها أكدت أن الأقراص مفيدة لمن لا يستطيع مغادرة منازله.