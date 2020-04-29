علماء بريطانيون: الكمامات لا تمنع الإصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت أنجيلا ماكلين، نائبة كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، الثلاثاء، إن علماء بريطانيين وجهوا نصيحة للحكومة مفادها أن الكمامات ليس لها سوى تأثير ضئيل في الحيلولة دون انتقال العدوى من شخص حامل لفيروس كورونا المستجد إلى آخر.

وأضافت: "هناك دليل ضعيف على وجود تأثير بسيط يمكن أن تمنع بموجبه كمامة الوجه مصدر العدوى من شخص مصاب لآخرين من حوله".

وشدد مسؤولو منظمة الصحة العالمية مجددا على ضرورة عدم ارتداء الأصحاء للكمامات ما لم يكن الأشخاص قد أصيبوا بأعراض فيروس كورونا أو يقومون برعاية شخص مريض.

وحذر عدد من أخصائيي الجراحة من أن الأقنعة قد تزيد بالفعل من خطر الإصابة بالفيروس إذا تم ارتداؤها بشكل غير صحيح.

وقال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، الإثنين: "لا توجد أدلة محددة تشير إلى وجود فائدة محتملة لارتداء الكمامات. حقيقة الأمر. إن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك عند عدم استخدام الكمامات بشكل صحيح".