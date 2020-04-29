شكرا لقرائتكم خبر عن «يعالج الأمراض الفيروسية».. 12 فائدة صحية لـ«نوى البلح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتاد الكثير من الأشخاص على التخلص من نواة البلح عقب تناول الثمرة، لعدم إدراكهم لحقيقة احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي لا تقل أهمية أهمية عن فوائد الثمرة نفسها.

ويقول أحمد أبوالنصر، أخصائي علاج بالأعشاب، عبر «فيسبوك»: «هناك العديد من الدراسات تقول إن نواة البلح غنية جدا بالبروانثوسيانيدين وهي مجموعة المواد الفعالة التي تساعد في أمراض:

1- صديد والتهاب المجاري البولية المزمن عند كبار السن.

2- تطهير المعدة من الجرثومات المسببة للإلتهابات والقولون المزمن.

3- علاج المثانة العصبية لدى السيدات.

4- علاج الحساسية المزمنة وعلاج النقرص عن طريق تخفيض إنتاج الأنزيم المكون لحمض البوليك المسبب للمرض.

5- تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد الناتج عن تعرض الحمض النووي DNA للتلف.

6- تقلل من خطر الإصابة بالسرطان لإحتوائها على مضادات أكسدة تكافح الشوادر الحرة بالجسم.

7- تساعد الألياف الموجودة بالنواة في خفض نسبة السكر بالدم كما تساعد على فقدان الوزن وتحارب الأنيميا لإحتوائها على الحديد.

8- تساعد في علاج نزلات البرد والإنفلوانزا والأمراض الفيروسية.

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9- تحمى الجلد من أشعة الشمس الضارة وتجديد خلايا البشرة وتأخر علامات الشيخوخة وظهور التجاعيد والعناية بالشعر لإحتوائها على فيتامين ب 2.

10- تحفف آلام الأسنان واللثة والصداع المصاحب لهما، لاحتوائها على بعض المواد التي تشبه تأثير المخدر الموضعي «البنج».

11- تحتوى على نسبة كبيرة من البوتاسيوم المفيد لصحة القلب وتنشيط الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم.

12- تعالج حصوات الكلى لإحتوائها على حمض يدعى الاكساليك، وهو أحد الأحماض الأمينية التي تساعد على تفتيتها والتخلص منها عن طريق البول.

وأضاف «أبوالنصر» إنه يمكن الاستفادة من نواة البلح من خلال غسلها جيدا وتركها لتجف لمدة 3 أيام ثم طحنها، وشرب 3 فناجين يوميا.