شكرا لقرائتكم خبر عن العلم والأعشاب VS كورونا.. كيف يساعد العرقسوس فى مكافحة جسمك للعدوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العرقسوس من الأعشاب التي تستخدم في الطب الشعبى التقليدي منذ آلاف السنين، حيث يجد الباحثون أن المركبات الموجودة فى جذور العرقسوس قد تساعد في مكافحة بعض أنواع العدوى، ومن خلال سلسلة "العلم والأعشاب VS كورونا" نتعرف على أهمية العرقسوس في الوقاية من العدوى وتقوية المناعة، وفقاً لموقعي "lifeHacked" و thailandmedical.



العرقسوس 1

العرقسوس وفيروس كورونا

ويستخدم جذر العرقسوس في العديد من الأدوية العشبية التقليدية، حيث يعتقد أنه يساعد في مشاكل الجهاز الهضمي والسعال وأعراض انقطاع الطمث والالتهابات، كما وجد الباحثون أن المركبات النشطة داخل عرق السوس قد تحتوي على خصائص مضادة للفيروسات.

وعلى الرغم من عدم دراسة العلماء تأثير العرقسوس على فيروس كورونا الجديد، إلا إن الدراسات تظهر أن العرقسوس قد يكون له نشاط مضاد للفيروسات خاصة الفيروسات التاجية.

كيف يساعد العرقسوس جهاز المناعة؟

أحد المركبات النشطة الرئيسية داخل العرقسوس هي مادة الجليسيريزين، والذي له تأثيرات متنوعة في الجسم ، بما في ذلك الخصائص المضادة للفيروسات.

وفقًا للبحوث، قد يساعد الجليسيريزين في مكافحة العدوى من خلال عدة آليات ، بما في ذلك:

-التدخل في قدرة الفيروسات على الانطلاق من الخلايا المصابة.

-تثبيط التكوين الجيني للفيروس

-تنشيط تطور خلايا الدم البيضاء بالجسم.

كما يحتوي العرقسوس على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى التي قد تحتوي أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات، مثل Licochalcone A و liquiritigenin و glabridin.

هل العرقسوس يعالج أو يساعد في الوقاية من كورونا؟

حتى الآن لم يتم دراسة استخدام العرقسوس لعلاج فيروس كورونا الجديد، ولكن الدراسات السابقة نظرت في آثاره على الفيروسات التاجية الأخرى وأحد هذه الفيروسات هو السارس.

وجدت دراسة أن الجليسيريزين، كان قادرًا على منع تكرار عينات الفيروس التي تم عزلها من مرضى السارس.

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ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه النتيجة فقط في تجارب أنابيب الاختبار المعزولة ومن المستحيل تحديد ما إذا كان العرقسوس سيكون له نفس التأثيرات على جسم الإنسان الفعلي.

ووفقًا لدراسة أجريت على خلية واحدة، فإن الجليسيريزين (أحد مكونات العرقسوس) قادر على منع النمو الفيروسي للسارس.



كورونا

دور العرقسوس في مواجهة أنواع العدوى الأخرى

قارنت تجربة سريرية عشوائية صغيرة لـ 28 مريضًا آثار منتج عشبي يحتوي على جذر العرقسوس مع دواءان يستخدمان بشكل شائع لعلاج ومنع الأنفلونزا.

وجد الباحثون أن المنتج العشبي كان بنفس فعالية الأدوية في علاج أعراض الأنفلونزا وتقليل النشاط الفيروسي.

في المقابل ، أظهرت دراسة أخرى أجريت على 70 مريضًا يعانون من التهابات الجهاز التنفسي أن منتجًا عشبيًا مختلفًا يحتوي على العرقسوس لم يكن فعالًا في تخفيف أعراض التهاب الحلق.

وتشير عدد من التجارب السريرية أيضًا إلى أن شكلًا من أشكال الجلايسريزين يمكن حقنه قد يقلل من علامات تلف الكبد في المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد C و B.

فوائد العرقسوس لوظائف الرئة

بالإضافة إلى التأثيرات المضادة للفيروسات المحتملة، قد يكون لجذر العرقسوس أيضًا فوائد للرئة على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على 46 طفلًا يعانون من التهابات الجهاز التنفسي أن خليطًا عشبيًا يحتوي على جذر عرق السوس قد يكون قادرًا على تقليل السعال والإيقاظ أثناء الليل.

وفقًا لدراسة أخرى أجريت على 70 مريضًا يعانون من السعال المزمن ، تمكن عرق السوس (نوع من الحلوى) من تقليل السعال بشكل كبير مقارنةً بالغفل [18].

تظهر الدراسات على الحيوانات أن العرقسوس قد يحمي أيضًا من إصابة الرئة ويقلل من التهاب مجرى الهواء في الفئران المصابة بالربو.

لكن يجب الحذر حيث يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من العرقسوس أو الاستخدام على المدى الطويل إلى ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات البوتاسيوم مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب والعضلات.