علاج كورونا بـ"بلازما الدم" في مرحلة التجربة بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الهندية لاف اجاروال، الثلاثاء، إن علاج كورونا ببلازما الدم لم يثبت فعاليته بعد، وما زال في مرحلة التجربة، في ظل التقارير التي أفادت بها عدة مستشفيات بالهند.



وأضاف أن "استخدام هذا العلاج قبل موافقة المجلس الهندي للبحث الطبي غير قانوني وربما يكون ضارا بالنسبة للمريض".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يجري المجلس الهندي تجارب ميدانية لتحديد وفهم العلاج بالبلازما.

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ويتضمن العلاج الحصول على البلازما التي تحتوي على الأجسام المضادة من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا، ونقلوها لشخص آخر مريض.

وقالت عدة مستشفيات، خلال الأسبوع الماضي، إن المصابين بفيروس كورونا الذين صنفت حالتهم على أنها حرجة تحسنوا باستخدام هذا العلاج.

ويقترب إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في الهند من 30 ألف حالة، كما تم تسجيل 937 حالة وفاة بالفيروس.