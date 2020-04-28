بدائل لطحين القمح تساعدك على الخبز بطريقة أكثر صحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبحث الكثيرون منا باستمرار عن بدائل تكون جيدة لطحين القمح للاعتماد عليها في تحضير المخبوزات لاسيما خلال تلك الفترة التي نلتزم فيها جميعا المنازل في مواجهة كورونا.

وسواء كنت تبحثين عن أنواع الطحين المفيد لكافة الاستخدامات أو تسعين للالتزام ببعض القيود الغذائية، فإن هناك كثيرا من البدائل التي يمكنك الاستعانة بها وتؤدي لك نفس الغرض، بل وتساعدك على إعداد مخبوزاتك المفضلة بطريقة أكثر إفادة للصحة كذلك.

ونستعرض فيما يلي قائمة بأبرز بدائل طحين القمح التي يمكنك الاعتماد عليها:

طحين اللوز

يصنع هذا الطحين من اللوز الذي يتم تقشيره ومن ثم طحنه بشكل ناعم ليصير بقوام خفيف مماثل للدقيق، وهو مصدر غني بالبروتين، الدهون غير المشبعة وفيتامين إي، فضلا عن كونه طحينا متنوعا ويسهل استخدامه في عديد الأغراض.

طحين جوز الهند

يصنع من لب جوز الهند بعد تجفيفه وطحنه، وهو مصدر غني بالألياف، لكن يجب معرفة أنه يخبز بشكل مختلف تماما عن الدقيق الأبيض وبدائل الدقيق الأخرى، حيث يحتاج لمزيد من البيض أو المكونات الرطبة ليبلي بلاء حسنا.

طحين الكينوا

يعد بديلا جيدا للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على قمح، ويمكن تحضيره بالمنزل باستخدام بذور الكينوا النيئة، وهو مصدر غني بالبروتين.

طحين الحمص

يتم تصنيعه من حبوب الحمص المجففة والمطحونة طحنا ناعما، وهو مصدر غني بالبروتين والألياف، ما يجعله خيارا رائعا لتوفير الإحساس بالشبع.

طحين الأرز البني

يصنع من حبوب الأرز البني المطحونة طحنا ناعما، وهو مصدر غني بالألياف، ويتسم بقوامه الناعم الخفيف المشابه لقوام الدقيق الأبيض.

طحين الشوفان

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يعد من أفضل أنواع بدائل طحين القمح، وهو مصدر غني بالبروتين والألياف، بالإضافة لقوامه الطري وطعمه المميز الذي يمنحه قدرا عاليا من التنوع.

طحين الحنطة

يعد نوعا من أنواع دقيق القمح الكامل ويشبه بشكل كبير دقيق القمح العادي بفضل محتواه الغني بالجلوتين وانخفاض كثافته.

طحين الحنطة السوداء

يصنع من بذور الحنطة السوداء المشابهة للحبوب، وهو مصدر غني بالبروتين والألياف، إلى جانب مذاقه المميز المحبب للنفس.

طحين الجاودار

يتم تحضيره من طحن حبات الجاودار، التي يختلف لونها من الفاتح إلى الداكن، اعتمادًا بشكل أساسي على مقدار الحبوب الكاملة التي تحتوي عليها.

طحين القطيفة

يتم تصنيعه من طحن بذور القطيفة وهي عبارة عن حبوب زائفة (مثل الكينوا)، ويحتوي على كمية مناسبة من البروتين والألياف المفيدة.

طحين حبوب التيف

وهي حبوب أساسية تنمو غالبا في كل من إثيوبيا واريتريا، ويتم في الغالب طحنها وتستخدم كطحين في تحضير خبز انجيرا المخمر الأسفنجي.

طحين حبوب الدخن

وهي بذور صغيرة كما الحبوب وبها كمية جيدة من البروتين والألياف.