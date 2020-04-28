وصفات طبيعية للعناية بالبشرة تمنحها الحيوية والشباب باستعمال الفراولة

تحتوى الفراولة على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى تجعلها مفيدة لعلاج الكثير من مشاكل البشرة، حيث تحتوى على مضادات الأكسدة والالتهابات التى تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة المبكرة، كما تحمى من الأشعة فوق البنفسجية، كما تحتوى على حمض ألفا هيدروكسيليك، الذى يساعد فى التخلص من خلايا الجلد الميتة، كما تحتوى على محتوى فيتامين ج المكثف الذى يعزز إنتاج الكولاجين، ولذلك ينصح بعمل أقنعة للبشرة من الفراولة وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".

قناع الفراولة والقشدة الطازجة

ينصح بهرس ثمرة فراولة ومزجها مع قشدة طازجة "للبشرة الجافة " أو الزبادى "للبشرة الدهنية"، مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل، ووضع هذا المزيج على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، ويساعد هذا القناع على تقليل حب الشباب.

الفراولة وعصير الليمون:

يساعد هذا القناع على تفتيح البشرة، والتخلص من علامات التصبغ على البشرة، من خلال خلط ثمرة الفراولة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ووضع هذا المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

قناع الفراولة والشوكولاتة:

ينصح بهرس ثمرة الفراولة مع ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو والعسل، ووضع المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، مما يساعد فى الحصول على بشرة نضرة وناعمة.

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قناع الوجه بالعسل والفراولة:

ينصح بهرس القليل من الفراولة بالشوكة حتى تتحول إلى عجينة ناعمة، مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل، ووضع هذا المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء، حيث يحتوى العسل على مضادات الأكسدة التى تساعد على محاربة شوائب البشرة وحب الشباب.

قناع الفراولة والموز للبشرة

ينصح بهرس ربع كوب من الموز والفراولة الناضجة مع إضافة ربع كوب كريمة حامضة أو زبادى وملعقة كبيرة من العسل، ووضع المزيج على الوجه، وتركه 15 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ.

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