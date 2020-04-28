افريقيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت الدول الأفريقية التي انتشر فيها فيروس كورونا 32 ألف و 182 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء.

وأفاد بيان المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوفيد 19 أودى بحياة 1428 شخصًا في دول القارة الأفريقية، باستثناء ليسوتو، والقمر المتحدة.

ووفق آخر تحديث للمركز خلال الـ 24 ساعة الماضية، للدول الأكثر إصابة، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، وغانا، وجيبوتي، في مقدمة دول القارة من حيث أعداد المصابين بالفيروس.

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