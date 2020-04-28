الصحة الجزائرية تسجل 5 وفيات و132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

اعلنت اللجنة الجزائرية لرصد مستجدات وباء فيروس كورونا، عن تسجيل 5 وفيات إضافية و132 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

واوضح الناطق باسم اللجنة جمال فورار، ان عدد الاصابات الاجمالي ارتفع إلى 3649 إصابة مؤكدة وذلك بعد تسجيل 132 حالة جديدة، لافتة النظر الى استقرار عدد الوفيات عند 5 وفيات، حيث ارتفع العدد الاجمالي للمرضى الذين قضوا بالوباء حتى اليوم إلى 437.

واشار فورار الى ان عدد الاشخاص الذين تعافوا من الوباء وغادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغ 93 حالة ليرتفع العدد الاجمالي للمتعافين الى 1651 شخصا.

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