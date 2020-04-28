السودان تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "بالإضافة إلى 3 وفيات ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 318 حالة، متضمنه 25 وفاة، بحسب التقارير الوبائية.

واشارت الوزارة إلى تماثل 10 حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 31، فيما يتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة، مطالبة المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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