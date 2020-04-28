الصحة المصرية تعلن عن تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 68 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين، مشيرا إلى أن ال 260 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم مصريون.
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