المغرب تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب تسجيل 132 إصابة اضافية بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 4252، فيما بلغ عدد الوفيات 165 بعد الإعلان عن تسجيل 3 وفيات اخرى.

وقالت وزارة الصحة المغربية، ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 778, بعد تعافي 83 شخصاً اخرين، مشيرة إلى ان نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 26778.

وأكدت الوزارة ان الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة 25%، يليها مراكش ب 21 %، ثم فاس ودرعة.

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