سجّلت فرنسا اليوم 367 وفاة بمرض كوفيد-19، ما يرفع الإجمالي إلى 23660 وفاة في حين تواصل تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.
والحصيلة المسجلة اليوم أدنى من حصيلة يوم أمس التي بلغت 437 وفاة، وتأتي بعيد إعلان الحكومة خطّطها لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق ابتداء من 11 مايو.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بـ221 شخصا عما كان عليه يوم أمس .
قد يهمك ايضا:
ارتفاع وَفَيَات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 333
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا إلى قرابة 32 ألف إصابة
كانت هذه تفاصيل خبر 367 وفاة إضافية بمرض كوفيد-19 في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.