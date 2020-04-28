بريطانيا تسجل 568 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

سجلت بريطانيا اليوم 568 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ارتفع إلى 21 ألفا و678 حالة، فيما تم تنفيذ أكثر من 763 ألف و 387 فحصا طبيا أسفرت عن تأكيد 157 ألفا و149 إصابة.

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