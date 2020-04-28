نصائح تساعدك في تقوية مناعتك في مواجهة فيروس" كورونا"

الجهاز المناعي يعد هو الحاجز أمام فيروس كورونا التاجي، ففي حالة حصولك على جهاز مناعي قوي تقل لديك فرص الإصابة، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائج لتقوية الجهاز المناعي، وذلك وفقا لموقع " health.".

كيف يعمل الجهاز المناعي في الجسم؟

يقوم الجهاز المناعي في الدفاع عن الجسم ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، ولذا يجب الاهتمام بما تقوم بتناوله من أطعمة، وأيضا تغير بعض العادات اليومية التي تتبعها في حياتك وتتسبب في إصابتك بالأمراض.

ماذا يمكنك أن تفعل لتقوية جهاز المناعة ضد كورونا؟

القيام بتقوية الجهاز المناعي يعد من الأمور التي تطلب التوازن الجيد في الجسم، ويعتمد ضعف وقوة الجهاز المناعي علي العديد من الأشياء، ومنها الأمراض المزمنة، وأيضا العمر الخاص بالشخص فكلما تقدم الشخص في العمر تعرض لضعف في الجهاز المناعي.

ولتقوية الجهاز المناعي عليك اتباع هذه النصائح، أبرزها ممارسة التمارين الرياضية يوميا، وتغير النظام الغذائية الخاص بك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية من عنصر الحديد وفيتامين ب وأ وسي، وأيضا التقليل من فرص التعرض للضغط النفسي والتوتر والقلق، وأخذ القسط الكافي من النوم.

ما هي الطرق الصحية لتقوية الجهاز المناعي والحماية من كورونا؟

خط دفاعك الأول لتقوية الجهاز المناعي هو اختيار نمط حياة صحي جيد، وهي:

-أقلع عن التدخين.

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-عليك تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

-ممارسة الرياضة بانتظام أي بشكل يومي لتجديد وتنشيط خلايا الجسم.

-التخلص من الوزن الزائد، والحفاظ على وزن صحي.

-إذا كنت تشرب الكحول أقلع عن هذا الأمر.

-احصل على قسط كافٍ من النوم يوميا.

-اتخذ خطوات لتجنب العدوى، مثل غسل يديك بشكل متكرر .

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