فيتامينات ومعادن تعزّز الصحة الجنسية لدى الرجال والنساء

هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز الصحة الجنسية لدى الرجال والنساء، وينصح بالحصول على هذه العناصر الغذائية من الأطعمة وليس المكملات الغذائية.

فيتامينات ومعادن تعزز الصحة الجنسية

يحتاج الجسم إلى مختلف العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على الصحة، وهناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعزيز الصحة الجنسية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الأطعمة المختلفة.

تعرف على أهم الفيتامينات والمعادن اللازمة لتحسين الصحة الجنسية.

1- فيتامين ب

يمكن أن يرتبط فقدان الرغبة الجنسية بنقص فيتامين ب في الجسم، حيث أن فيتامين ب يؤثر على الطاقة بشكل عام، وبالتالي يصعب ممارسة العلاقة الحميمة بصورة طبيعية نتيجة الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

ولذلك يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب مثل اللحوم والدواجن والبيض والخضروات الورقية، وإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي.

2- مضادات الأكسدة

تعد مضادات الأكسدة من أهم العناصر الغذائية الهامة لتعزيز الصحة الجنسية، حيث أنها تساعد على تحفيز إنتاج الهرمونات وزيادة الطاقة في الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

تتوفر مضادات الأكسدة في العديد من الأطعمة، وفي مقدمتها الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات، كما يمكن الحصول على مستويات مرتفعة من مذادات الأكسدة عن طريق تناول الشاي الأخضر.

مواضيع ذات علاقة

منتديات الصحة الجنسية

كيف ينتقل فيروس نقص المناعة المكتسبة ال- HIV من شخص الى اخر؟

مدى فعالية الواقي الذكري المصنوع من اللاتكس للوقاية من HIV؟

هل يمكن الاصابة بال- HIV بواسطة ممارسة الجنس عن طريق الفم؟

هل يمكن ان اصاب ب-HIV نتيجة لممارسة الجنس عن طريق الشرج؟

3- الزنك

يؤدي نقص مستويات الزنك في الجسم إلى انخفاض الرغبة الجنسية، ولذلك ينبغي الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالزنك وإدراجها ضمن النظام الغذائي المتبع.

ويعد المحار من أهم الأطعمة التي تحتوي على مستويات مرتفعة من الزنك، بالإضافة إلى اللحوم والبقوليات والمكسرات والبيض ومنتجات الألبان.

4- السيلينيوم

يعد السيلينيوم أحد المحفزات الجنسية الطبيعية، ويتوفر بنسب جيدة في المكسرات ولحم البقر والحبوب والتونة.

ولكن يحذر من زيادة مستويات السيلينيوم في الجسم لأنه يمكن أن يسبب مجموعة من الاثار الجانبية مثل مشاكل القلب والكبد والكلى.

5- الأرجينين

يساعد حمض الأرجينين في زيادة الرغبة الجنسية، وذلك لأنه يعزز تدفق الدم إلى الجهاز التناسلي، وخاصةً لدى النساء، كما أن انخفاض مستويات في جسم الرجل يمكن أن تؤثر على قوة الإنتصاب.

Advertisements

يتوفر الأرجينين في مجموعة من الأطعمة مثل الأسماك وخاصةً سمك السلمون، بالإضافة إلى منتجات الألبان، اللحوم، والمكسرات.

6- الدهون الصحية

يرتبط تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية بتحسين الدورة الدموية وتدفق الدم إلى مختلف الأعضاء وتقليل أعراض الإكتئاب، وهي أمور هامة لتحسين الصحية الجنسية.

حيث تحتوي هذه الأطعمة على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وتتوفر الدهون الصحية في مجموعة من الأطعمة مثل المكسرات وزيت الزيتون وفاكهة الأفوكادو، ولذلك ينصح بتناول هذه الأطعمة الصحية ولكن دون الإكثار منها.

7- الحديد

في حالة نقص مستويات الحديد بالجسم، فيمكن أن يؤثر هذا على الرغبة الجنسية والإثارة، وخاصةً لدى النساء، ولذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبدة، اللحوم، صفار البيض، المحار، البقوليات، الحبوب الكاملة، والسبانخ.

ولكن يجب الإنتباه لأن الإكثار من الحديد يمكن أن يسبب الإمساك واضطرابات المعدة.

8- فيتامين سي

يساعد فيتامين سي على تحسين تدفق الدم. في الجسم، وهو ما يعزز الإنتصاب لدى الرجل والصحة الجنسية لدى المرأة أيضاً، وكذلك الحفاظ على الصحة والوقاية من العدوى.

ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي للحصول على فوائده مثل الحمضيات والبابايا والطماطم والسبانخ والبروكلي والتوت والكيوي.

9- فيتامين د

تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين د بالجسم إلى الشعور بالتعب وإصابة العضلات والعظام بالألم، وهو ما يؤثر بالسلب على الصحة الجنسية لدى الرجال والنساء.

ولزيادة مستويات فيتامين د بالجسم، يجب التعرض لأشعة الشمس اليومية في الصباح لمدة 15 دقيقة، وكذلك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية، الفطر، الحليب، والشوفان.

10- حمض الكارنيتين

هي مادة تشبه الأحماض الأمينية والفيتامينات، وتعد من المواد الهامة للصحة الجنسية لدى الرجل، وخاصةً في حالة المعاناة من مرض السكري وضعف الإنتصاب.

تساعد مادة الكارنيتين على تحسين تدفق الدم إلى مختلف أجزاء الجسم ومنها القضيب، وبالتالي يعزز الإنتصاب لدى الرجل.

وللحصول على فوائد الكارنيتين، ينصح بتناول اللحم البقري، الحليب، الدجاج، الهليون، والحبوب الكاملة.

11- عشبة الجينسنغ

تعتبر عشبة الجينسنغ محسن طبيعي للرغبة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء، فهو يزيد الشهوة ويساعد في علاج ضعف الانتصاب لدى الرجل.

يمكن تناول 200 ملغم من الجينسنغ يومياً لتعزيز الصحة بشكل عام، وتزداد الجرعة في حالة علاج الضعف الجنسي، ولكن لا ينصح بالاستمرار في تناولها لفترة طويلة حتى لا تسبب أضرار صحية.

قد يهمك ايضاً:

دراسة تؤكد أن الأطعمة الغنية بالزنك مهمة خلال الحمل

دراسة تؤكد أن الزنك وحمض الفوليك لا يزيدون من خصوبة الرجال