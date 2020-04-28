خبير تنمية إدارية يكشف إيجابيات وسلبيات العمل الجماعي

إنشاء مجموعات عمل جماعي في بيئة العمل يقوي العلاقات بين الموظفين، ويخلق بيئة يفخر بها الموظفون بشأن إنجازاتهم الشخصية والمستقلة، ويحتفلون بمساهمات زملاء العمل الآخرين بنفس الوقت، وبحسب الدكتور أيمن الدهشان خبير التنمية الإدارية يعملون معاً بالرغم من الاختلافات بينهم، وحل المشاكل والنزاعات التي تطرأ في فريق العمل عن طريق تسوية المشكلة فيما بينهم وشرح الأفكار المتضاربة بدلاً من الذهاب إلى المدير للتوسط فيما بينهم، ومع الوقت تصبح عادة يومية بين الموظفين.

إيجابيات العمل ضمن فريق:

زيادة الكفاءة والإنتاجية

العمل ضمن فريق يساعد على زيادة معدل الإنتاج ورفع كفاءته، لأن مهارات وطاقات الفريق تكون مُسخرة لتحسين الإنتاج، وفي حالة أخطأ أحد أفراد الفريق فسيدرك فرد آخر الخطأ، وسيتم التعامل مع الخطأ للوصول للهدف النهائي.

توفير العديد من الموارد

العديد من الأفراد يعني العديد من الموارد، حيث تضاف تجارب ومهارات وخبرات كل فرد إلى موارد الفريق، وبالتالي تزداد القدرة الإجمالية للعمل.

هذا على عكس العمل فردي، فلن يحصل الفرد على الدعم من الآخرين كما يحدث في العمل الجماعي.



زيادة الثقة بين أفراد الفريق

وجود العديد من الأفراد يعني العديد من المقترحات والأفكار، وبالتالي رفع الثقة للوصول إلى الأهداف النهائية.

فالعمل الفردي يمكن أن يشكل خطر في حالة قررت الشركة الاستغناء عن الموظف، أما في العمل الجماعي فسيسهل السيطرة على الوضع.

اكتساب المزيد من المهارات

عند العمل في مجموعة، كل فرد في الفريق سوف يتعلم من مهارات الآخرين، وستوفر لدى الفريق وقتاً للعمل ووقتاً للتعلم، على عكس العمل الفردي حيث تقع كل المهام على عاتق شخص واحد فقط، وبالتالي لا يوجد وقت للتعلم،

بالإضافة إلى عدم وجود أشخاص آخرين ليتعلم من مهاراتهم وخبراتهم.



تبادل المعلومات

العمل الجماعي يسمح للأفراد الحصول على فرصة التواصل مع بعضهم البعض بشكل جيد وفعال

حيث يتم أخذ كل فكرة أو اقتراح بعين الاعتبار ومناقشتها وتعديلها إن تطلب الأمر قبل الوصل للقرار النهائي لإنجاز المهام المطلوبة.



تعلم الولاء للفريق

في العمل الجماعي يكون كل فرد من أفراد الفريق ملتزماً التزاماً كلياً نحو الفريق، وبالتالي سيحصل على الدعم والتشجيع من الفريق.

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على الرغم من المميزات العديدة للعمل الجماعي؛ إلا أنه لا يخلو من العيوب والمساوئ في بعض الأحيان. وإليك أبرز السلبيات:



عدم المساواة أثناء توزيع العمل

من الصعب توزيع المهام بالتساوي على أفراد المجموعة وهذا يخلق صراعاً في العمل.



يسهل توقف أحد الأفراد عن العمل

عند التواجد ضمن مجموعة عمل كبيرة، يسهل توقف أحد أفراد الفريق عن العمل واتكاله على الآخرين، ولعل هذا لن يلاحظه أحد لفترة من الوقت.

خلق صراع داخلي

العمل ضمن مجموعة كبيرة في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب في خلاف؛ حيث لكل شخص أفكاره الخاصة، التي يمكن أن تتعارض مع أفكار شخص آخر، ومن المعروف أن هناك أشخاصاً يصعب تقبلهم لأفكار الآخرين مما يعيق تدفق العمل.



استغراق الكثير من الوقت لاتخاذ القرارات

على كل أعضاء الفريق مناقشة أي قرار قبل اتخاذ القرار النهائي، وهذا الأمر يتطلب الكثير من الجهد والوقت.

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