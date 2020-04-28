شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رجل يشرب مطهرًا لليدين بعد ادعاءات أن شربها يعالج الفيروس التاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت كاميرا قيام رجل بشرب مطهر لليدين من موزع مثبت على الحائط في شقة في سوسيفا ، برومانيا ، بعد اقتراح دونالد ترامب الرئيس الأمريكى بأن حقن التبييض يمكن أن يعالج فيروس التاجية.

ووفقا لتقرير موقع جريدة" Mirror"، الذي تم رصده يشرب مطهرًا لليدين مدفوعًا باقتراح دونالد ترامب أنه يمكن علاج COVID-19 ، وفقًا لنائب البلدة ، وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات الأسبوع الماضي لأنه تحدث عن حقن مطهر لعلاج الفيروس التاجي ، على الرغم من ادعائه لاحقًا أنه كان ساخرًا.



رجل يشرب المطهرات

التقطت الكاميرات، الشخص الذي يشرب من زجاجة مطهرة مثبتة على الحائط ثم عاد بعد فترة قصيرة لسرقة الزجاجة، حيث قم بسكب بعض المطهر على يديه ثم يرفع يده إلى فمه ، على ما يبدو يشرب المطهر ، قبل أن يمشي بعيدًا أثناء النظر حول الكاميرات، وبعد بضع ثوانٍ عاد ويبدو أنه يسرق الزجاجة بالكامل.

وقال نائب رئيس بلدية لوسيان خاركوفسكي إن اللقطات التقطتها كاميرا CCTV في أحد المباني السكنية التي يديرها مجلس المدينة.

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قال خاركوفسكي ، الذي شارك الفيديو عبر الإنترنت: "أتساءل عما إذا كان هذا الرجل قد استمع إلى نصيحة ترامب بشأن المطهر؟، "إذا تعرفت على الشخصية ، يرجى وضع علامة عليه في المنشور لمعرفة ما إذا كان بخير وصحة.

بعد أن أدلى ترامب ببيانه ، حذر الأطباء في جميع أنحاء العالم من أن العديد من المطهرات تحتوي على مواد كيميائية سامة يمكن أن تكون سامة لجسم الإنسان إذا تم تناولها أو حقنها.

بينما حذر سياسيون في جنوب إفريقيا مؤخرًا من أن الحظر المفروض على الكحول من أجل تقليل عدد حالات دخول المستشفيات وتحرير الأسرة يعني أن الكحول قد لجئوا إلى شرب مطهر بسبب محتواه من الكحول.