عقار لالتهاب المفاصل يفشل في علاج كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فشل عقار "كيفزارا" المستخدم في معالجة التهاب المفاصل، في محاربة فيروس كورونا المستجد بعد إجراء تجارب سريرية، حسبما أعلن منتجو هذا الدواء.

وأوضحت شركتا "ريجينيرون" الأمريكية و"سانوفي" الفرنسية أن الدواء أظهر نتائج مخيبة للآمال، لأنه لا يهاجم فيروس كورونا المستجد مباشرة، بل يلجم استجابة مناعية غير طبيعية تسمى "عاصفة السيتوكين" التي تؤدي إلى التهاب في رئتي المرضى الذين يعانون من إصابة خطرة بـ"كوفيد-19" ويصلون إلى جهاز تنفس اصطناعي ويواجهون خطر الموت.

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وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بدت دراسة صغيرة أولى أجريت في الصين واعدة، إلا أن الدواء لم يظهر أي ميزة إيجابية مقارنة بعقار وهمي في إطار دراسة أمريكية شملت أكثر من 276 مريضاً أصيبوا بشكل "خطر" من (كوفيد-19) وكانوا بحاجة إلى أكسجين وليس إلى جهاز تنفس اصطناعي.

إلا أن بصيص أمل ظهر بالنسبة للمرضى الذين كانوا في مرحلة "حرجة" أي أنهم كانوا بحاجة إلى تنفس اصطناعي أو أكسجين بكمية كبيرة جداً.

وفي هذه المجموعة، أعطي 44 مريضاً عقاراً وهمياً فيما حصل 94 آخر على جرعة صغيرة و88 على جرعة قوية من "كيفزارا".

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وفي ختام التجربة، توفي 50% من المرضى الذين حصلوا على العقار الوهمي في مقابل 46% من الذين حصلوا على الجرعة القليلة و32% للذين حصلوا على جرعة قوية.

وستتواصل التجربة ضمن مجموعة المرضى الذين هم في مرحلة "حرجة".

وقال جورج يانكوبولوس مدير "ريجينيرون" وأحد مؤسسيها "ننتظر نتائج تجربة المرحلة الثالثة الجارية لمعرفة المزيد حول كوفيد-19 وحول ما إذا كان بعض المرضى يمكنهم الاستفادة من العلاج بعقار كيفزارا".

وتطور هذه الشركة بشكل منفصل أيضاً مجموعة من الأجسام المضادة التي تستهدف مباشرة الفيروس وتأمل الانتقال إلى تجارب على البشر بحلول يونيو/حزيران، وتنتج الشركة هذه الأجسام المضادة من خلال إصابة الفئران بالفيروس بعد تعديل نظامها المناعي ليصبح شبيهاً بنظام الإنسان.

وسبق لشركة"ريجينيرون" أن استخدمت هذه الطريقة لوضع علاج أثبت فعاليته في محاربة فيروس إيبولا.