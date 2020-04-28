ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين إلى 1310

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1310، بعد تعافي 64 حالة جديدة.



وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 121706 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1493 ، بينها حالتين في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1491 بالمستقرة، فيما سجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.