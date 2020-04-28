بريطانيا على أعتاب "أكثر دول أوروبا تضررا من كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت بريطانيا على وشك الانضمام لمجموعة "الدول الأشد تضرراً من فيروس كورونا" في أوروبا، وفق بيانات أظهرت، الثلاثاء، أن الوفيات بهذا المرض تجاوزت بالفعل 20 ألفاً في 17 أبريل/نيسان مع زيادة سريعة في الحصيلة بدور الرعاية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في إنجلترا وويلز كانت أعلى بنسبة 52% من الأرقام اليومية للوفيات في المستشفيات التي أعلنتها الحكومة حتى 17 أبريل، وفق بيانات رسمية تشمل الوفيات خارج المستشفيات.

وأضاف لمكتب أن 21284 شخصاً توفوا حتى 17 أبريل وتمَّ تسجيل مرض "كوفيد-19" التنفسي الناجم عن فيروس كورونا في شهادة وفاتهم.

وهذا الرقم أعلى بنحو 52% ممن توفوا في المستشفيات والذين بلغ عددهم 13917 شخصاً كما نشرت الحكومة في 18 أبريل، وفقاً لوكالة رويترز.

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وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة حتى 17 أبريل لأكثر من العدد المسجل في فرنسا، والذي يشمل الوفيات في دور الرعاية، وفي إسبانيا لكنه يظل أقل من الحصيلة الإجمالية في إيطاليا.

وساهمت زيادة الوفيات لثلاثة أمثالها في دور الرعاية في إنجلترا وويلز في غضون بضعة أسابيع في تسجيل حصيلة أعلى بكثير.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن 7316 شخصاً توفوا في دور رعاية خلال الأسبوع الـ16 من عام 2020، وهو ما يعني تقريباً ثلاثة أمثال العدد في الأسبوع الـ13.

وبحسب الأرقام المعلنة من وزارة الصحة، الإثنين، توفي 21092 شخصاً في مستشفيات بأنحاء المملكة المتحدة بعد ثبوت إصابتهم بـ"كوفيد-19".