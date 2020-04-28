المغرب يسجل 3 وفيات و132 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/4/28 09:07 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/4/28 09:07 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 165 حالة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 132 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4252 حالة. وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 778 حالة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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