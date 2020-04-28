العراق يسجل حالتي وفاة و81 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365الثلاثاء 2020/4/28 08:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع إجمالي الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى 1928.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع مجموع الوفيات بكورونا في العراق إلى 90 حالة.
وأشارت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 1319.
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