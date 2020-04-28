الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 15728 والوفيات إلى 210 المزيد

شخصت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 159 إسرائيليا بفيروس كورونا خلال ساعات نهار الثلاثاء، ما رفع عدد المصابين إلى 15728.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 210 حالات.

وقالت الوزارة إن 116 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 82 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 7574 من المصابين بأنها طفيفة.

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وحسب وزارة الصحة، فإن 92 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 7746 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال اليومين الماضيين من القيود التي كانت فرضتها الشهر الماضي.

وتبدأ إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل بإعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط شهر آذار/مارس الماضي.