أعراض صحية قد تكون مؤشرا على الجلوكوما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الجلوكوما أو الماء الزرقاء تنتج من تراكم السوائل في الجزء الأمامي من العين، وتحدث بسبب ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي في العين، وقد يؤدي إلى تلف العصب البصري المسؤول عن نقل الرسائل من مؤخرة العين إلى الدماغ، واحياناً تكون السبب الرئيسي في فقدان البصر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الستين.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض الأعراض الصحية التي عليك الانتباه إليها مبكراً، والتي قد تساعدك على علاج الجلوكوما وتجنب أضرارها.

رؤية ضبابية مفاجئة

قد تكون الرؤية الضبابية المفاجئة علامة من علامات الجلوكوما أو الماء الزرقاء في العين، ويحدث ذلك عندما تغلق القزحية زاوية تصريف العين، فتتراكم السوائل في العين، وهذا يتسبب في تشوش مفاجئ في الرؤية أو ألم شديد في العين أو الصداع أو الغثيان، ففي حال حدوث ذلك عليك مراجعة الطبيب فوراً لتقليل الضرر.

رؤية قوس قزح أو هالات

بتسبب تراكم السوائل أمام العين برؤية أقواس قزح أو هالات عند النظر إلى الضوء، خاصةً في الليل، وهذا يجعل القيادة أمرا خطيرا، لذلك في حال ظهور أي هالات أو أقواس قزح عند مشاهدة أي إضاءة عليك مراجعة الطبيب فوراً لاختيار العلاج المناسب والتوقف عن القيادة أثناء العلاج لأن ذلك قد يزيد من خطر الحوادث.

فقدان الرؤية الجانبية أو الطرفية

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يعد فقدان الرؤية الجانبية أو الطرفية واحدة من الأعراض التي تصيب الشخص المصاب بالجلوكوما أو الماء الزرقاء، ويشعر الشخص أنه لا يرى من جانب العين عند النظر إلى الأمام مباشرة.

قم بطلب العلاج الفوري إذا أصبحت الرؤية جانبية أو طرفية لأن ذلك قد يكون المؤشر الوحيد لظهور الجلوكوما المبكرة، وتجاهلها قد يؤدي إلى فقدان الرؤية بشكل دائم.

آلام شديدة في العين أو الرأس

قد يصاب بصداع بلا سبب معين، إلا عندما يظهر الصداع مع ألم في العين وفي نفس الوقت، يكون ذلك مؤشرًا على الجلوكوما أو الماء الزرقاء.

لذلك عليك مراجعة الطبيب فوراً، لأن احتباس السوائل في العين يشكل ضغطًا عليها مما يؤدي إلى شعورك بالألم، وعدم الاهتمام بها قد يؤدي إلى فقدان الرؤية فيما بعد.