حالة نادرة ومروعة تهدد حياة سيدة فقدت من وزنها 25 كيلو في 10 أسابيع

كادت سيدة أن تفقد حياتها بعدما تعرضت لحالة نادرة ومروعة في الأمعاء، دفعتها لدخول المرحاض أكثر من 50 مرة يوميا.وبحسب صحيفة "ميرور" فقدت السيدة نحو 25 كيلوغرام من وزنها في عشرة أسابيع، وأصيبت صاحبة الـ37 عاما بما يعرف بالتهاب القولون التقرحي، ليحتاج الجراحين إلى ست ساعات لإزالة الجزء الملتهب من أمعائها.

وكانت الأم لطفلين، تعاني من آلام حتى عند تناول رقائق البطاطس، وتم تشخيص حالتها بالخطأ على أنها قولون عصبي، وهبط وزن السيدة ليصل إلى 31 كيلوغرام، حيث كانت تدخل المرحاض أكثر من 50 مرة في اليوم.

وعند محاولة الأطباء أخذ عينة من البراز، بدت ملاءة السرير وكأن شخصا سكب عليها نصف لتر من الدم، بحسب وصف السيدة، وعند الخضوع للمنظار وجد الأطباء بطانة الأمعاء "مغطاة بالقرح"، وخضعت لجراحة لإزالة جزء من القولون، واستبداله بكيس لجمع الفضلات

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