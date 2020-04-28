شكرا لقرائتكم خبر عن الفاموتيدين دواء حموضة المعوية تجرى تجربته كعلاج 19 COVID-19.. ما هو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر الباحثون في نيويورك دواء شائعًا لحرقة المعدة كعلاج محتمل لـ COVID-19، وذكرت مجلة "ساينس" أن المادة المذكورة والمعروفة باسم "فاموتيدين" هي المركب الفعال في دواء الحموضة المعوية "بيبسيد".

قام فريق من نورثويل هيلث وهو أكبر مزود للرعاية الصحية في ولاية نيويورك، بإعطاء الفاموتيدين عن طريق الوريد لمرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة منذ 7 أبريل كجزء من تجربة سريرية.

الجرعة التي تلقاها هؤلاء المرضى الذى يوضع كثير منهم على أجهزة التنفس الصناعي، أعلى بنحو 9 أضعاف الجرعة المعتادة لعلاج حرقة المعدة.



عقار الحموضة

تمت الموافقة على هذه التجربة وفقا لتقرير المجلة الأمريكية " Newsweek"، من قبل إدارة الغذاء والدواء FDA، وخلال التجارب يتم إعطاء فاموتيدين مع دواء هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا.

ووفقًا لكيفن تريسي - الذي يقود أبحاث نورثويل - تم تضمين هيدروكسي كلوروكين لأنه بخلاف ذلك لما كانوا قادرين على تجنيد عدد كافٍ من المرضى.

خلال الدراسة ، يتم إعطاء مجموعة واحدة في الدراسة فاموتيدين وهيدروكسي كلوروكوين، بينما تتلقى مجموعة أخرى هيدروكسي كلوروكوين فقط، وستتم مقارنة هذه المجموعات مع مجموعة مراقبة من مرضى COVID-19 الذين عولجوا في وقت سابق في الوباء.

مخاطر الجرعات العالية من الفاموتيدين

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يمكن أن تسبب الجرعات العالية من فاموتيدين مضاعفات في الأشخاص الذين يعانون من انخفاض وظائف الكلى ، لذلك يتم استبعاد مرضى COVID-19 الذين يعانون من مشاكل في الكلى من المشاركة في الدراسة.

حموضة ما هو الفاموتيدين يتوفر فاموتيدين فى شكل أقراص عن طريق الفم، على الرغم من وجود شكل قابل للحقن يتم إدارته فقط من قبل مقدمي الرعاية الصحية. ما هو الفاموتيدين يتوفر فاموتيدين فى شكل أقراص عن طريق الفم، على الرغم من وجود شكل قابل للحقن يتم إدارته فقط من قبل مقدمي الرعاية الصحية.

ويستخدم الدواء عادة لتخفيف أعراض الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة ، وهو ما يفعله عن طريق تقليل كمية الحمض في المعدة، كما يمكن استخدامه أيضًا لعلاج القرحة في المعدة وأجزاء من الأمعاء.

الأثار الجانبية لـ الفاموتيدين من بين الآثار الجانبية الشائعة للدواء للبالغين هي الصداع والدوخة والإمساك والإسهال ، على الرغم من أنها لا تعاني إلا بشكل نادر، ووفقًا لـ Healthline فأن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة أيضًا ، ولكنها قد تشمل معدل ضربات القلب والإيقاع والعضلات والأمراض العصبية والكبد والجلد.

وحاليًا ، ليس من الواضح مدى فعالية الدواء لعلاج COVID-19 - على الرغم من بعض الأدلة المشجعة ، و لكن وفقا لقائد الأبحاث فى مركز Northwell الأمريكي، أخبر مجلة Science أن بعض البيانات الأولية من التجربة يمكن أن تكون متاحة في "عدد قليل أسابيع ".

أشارت أبحاث النمذجة الحاسوبية إلى أن فاموتيدين قد يرتبط بإنزيم رئيسي في فيروسات التاجية الجديدة ، والمعروف باسم سارس - CoV - 2 ، مما يزيد من احتمال أنه يمكن أن يوقف انتشاره في جميع أنحاء الجسم.

ثم اكتشف أن العديد من هؤلاء الناجين يعانون من حرقة مزمنة وكانوا يتناولون فاموتيدين ، وهو بديل رخيص لأوميبرازول (بريلوسيك) يستخدم بشكل شائع في الولايات المتحدة ومن قبل الصينيين الأكثر ثراء.