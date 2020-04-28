ما هو مرض كاواساكى ومتلازمة الصدمة السامة التى تصيب الأطفال كأحد مضاعفات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن حذرت هيئة الصحة البريطانية من متلازمة غامضة تصيب الأطفال كأحد مضاعفات فيروس كورونا وتتسبب في دخولهم المستشفى، ربط الباحثون بين هذه المتلازمة وبين مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة، في هذا التقرير نتعرف على مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة وكيف تصبح من مضاعفات كورونا على الأطفال، وفقاً لما ذكره موقعي NHS و"دايلي ميل".

وغالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بالمتلازمة الغامضة المرتبطة بكورونا من آلام في المعدة والتهاب القلب و "أعراض الجهاز الهضمي" - والتي يمكن أن تشمل القيء والإسهال وتشترك الحالات المصابة من الأطفال في سمات متداخلة لمتلازمة الصدمة السامة ومرض كاواساكي.

ما هو مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامةمرض كاواساكي

مرض كاواساكي هو حالة تسبب التهاباً في جدران الأوعية الدموية وتؤثر في الغالب على الأطفال تحت سن الخامسة.

يمكن للالتهاب أن يضعف الشرايين التاجية التي تمد القلب بالدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية والنوبات القلبية.

وتؤثر الحالة على 8 أطفال من بين كل 100 ألف طفل في المملكة المتحدة، وتبين الإحصائيات أنها مميتة في 3% من الحالات التي لا يتم علاجها.

اعراض مرض كاواساكي

عادة ما تتطور أعراض مرض كاواساكي على 3 مراحل على مدى ستة أسابيع.

العلامات الأولى هي الحمى والطفح الجلدي في الأسابيع القليلة الأولى، تليها احمرار عيون الأطفال وتورمها.

قد يتسبب أيضًا في جفاف الشفاه وتشققها، والتهاب الحلق ، وتورم الغدد الليمفاوية واللسان.

غالبًا ما تسبب المرحلة الثانية من مرض كاواساكي أعراضًا مثل آلام البطن والقيء والإسهال والصداع وآلام المفاصل واليرقان.

في المرحلة الثالثة ، تميل الأعراض إلى الاختفاء ولكن قد لا يزال لدى الأطفال نقص في الطاقة ويتعبون بسهولة خلال هذه الفترة.

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متلازمة الصدمة السامة

تعتبر متلازمة الصدمة السامة عدوى بكتيرية شديدة الخطورة - ولكن يمكن تشخيصها بشكل خاطئ لأن الأعراض تشبه الأمراض الأخرى ولأنها نادرة جدًا.

يحدث هذا عندما تغزو بكتريا المكورات العنقودية الذهبية أو المكورات العقدية، التي تعيش على الجلد مجرى الدم وتطلق السموم الخطيرة.

ومعدل الوفيات بهذه المتلازمة بين 5 و 15 %، وتكرر الإصابة بنسبة 30 إلى 40 % من الحالات.

ما هي الأعراض التي تسببها؟

-حرارة عالية

-اعراض تشبه اعراض الانفلونزا

-الشعور بالتعب والمرض

-إسهال

-طفح جلدي شبيه بحروق الشمس.

- الشفتان واللسان وبياض العيون يتحول إلى أحمر فاتح.

-دوار أو إغماء.

-صعوبة في التنفس.