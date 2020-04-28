شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فقدان الشم لمصابى كورونا يشير لعدوى خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثبتت دراسات سابقة أن فقدان الرائحة والتذوق هو أحد علامات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن أكد الباحثون في UC San Diego Health في النتائج المنشورة حديثًا أن ضعف حاسة الشم يشير إلى أن مرض كوفيد 19 من المرجح أن يكون خفيفًا إلى معتدل وهو مؤشر مبكر محتمل، يمكن أن يساعد مقدمي الرعاية الصحية على تحديد المرضى الذين قد يحتاجون إلى دخول المستشفى، وتم نشر النتائج في مجلة المنتدى الدولي للحساسية وعلم الأنف.

ووفقا لتقرير لصحيفة neurosciencene العلمية قالت كارول يان طبيبة الأنف وجراح الرأس والعنق في جامعة كاليفورنيا سان دييجو هيلث: "إن أحد التحديات المباشرة لمقدمي الرعاية الصحية هو تحديد أفضل طريقة لعلاج الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي الجديدإذا لم تظهر عليهم أي أعراض أو أعراض خفيفة ، فهل يمكنهم العودة إلى منازلهم للحجر الذاتي أم أنهم على الأرجح سيحتاجون إلى دخول المستشفى؟ هذه أسئلة حاسمة للمستشفيات التي تحاول تخصيص موارد طبية محدودة بكفاءة وفعالية".

واكد الباحثون المشاركون في الدراسة أن فقدان الشم قد يكون علامة على الاصابه بعدوى بسيطة أو معتدلة من فيروس كورونا وقد لا يحتاج المريض الى الدخول المستشفى ويحتاج فقط الى العزل المنزلى.

قالت يان: " وجدنا أن فقدان وظيفة حاسة الشم هو عرض مبكر شائع للإصابة بفيروس كورونا ثم يتبع ذلك ظهورالحمى والتعب، والأمر الجدير بالملاحظة في النتائج الجديدة هو أنه يبدو أن فقدان الرائحة قد يكون مؤشرًا على أن الإصابة بعدوى كورونا لن تكون شديدة ، وأقل احتمالًا أنها تتطلب دخول المستشفى.

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إذا فقد الشخص المصاب هذا الإحساس ، يبدو أنه من المرجح أن يعاني من أعراض أكثر اعتدالًا ، باستثناء عوامل الخطر الكامنة الأخرى

تشمل عوامل الخطر المذكورة سابقًا في دراسات أخرى كبار السن أكثر عرضة للإصابة بأمراض حادة والحالات الطبية الكامنة، مثل أمراض الرئة المزمنة، وأمراض القلب الخطيرة، والسكري والسمنة.

كانت أحدث دراسة قام بها الباحثون بمثابة تحليل بأثر رجعي بين 3 مارس و 8 أبريل من هذا العام وشملت 169 مريضًا أثبتت إصابتهم بـ COVID-19 في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو للصحة تم الحصول على بيانات حاسة الشم والذوق لـ 128 من 169 مريضا 26 منهم بحاجة إلى دخول المستشفى.

وقال الباحثون إن النتائج ربما تشير إلى بعض الخصائص الفيزيولوجية المرضية للعدوى واكدوا إن موقع وجرعة العبء الفيروسي الأولي إلى جانب فعالية الاستجابة المناعية لجسم الانسان كلها متغيرات مهمة محتملة في تحديد انتشار الفيروس داخل الشخص ، وفي النهاية ، المسار السريري للعدوى.

بمعنى آخر ، إذا تركز فيروس كورونا مبدئيًا في الأنف والمجرى الهوائي العلوي ، حيث يؤثر على وظيفة حاسة الشم ، فقد يؤدي ذلك إلى عدوى أقل حدة ومفاجئة في البداية ،مما يقلل من خطر إرهاق مناعة المصاب

وقال الباحثين إن فقدان الشم قد يشير أيضًا إلى استجابة مناعية قوية تم تحديدها للممرات الأنفية مما يحد من التأثيرات في أماكن أخرى من الجسم.