صحة ورشاقة

حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بـ الفراخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عزل وكورونا ورمضان"، مع انتشار فيروس كورونا وتطبيق إجراءات الوقاية والعزل المنزلى، هناك فرصة كبيرة لتناول الأطعمة الصحية واعدادها فى المنزل وخصوصا الأطعمة التى تحتوى على فيتامينات تقوى المناعة وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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وتعتبر الفراخ من اللحوم الصحية الغنية بالفيتامينات التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى وحسب ما ذكره موقع healthline فإن الدجاج وشوربة الدجاج من الوصفات التى ينصح بتناولها اثناء الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا فهى تحتوى على فيتامين ب وعناصر اخرى تقوى المناعة وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

 

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كما يحتوى الدجاج على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على خفض مستوى ضغط الدم وتساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، كما تساعد على تقوية العضلات والعظام والوقاية من الهشاشة والضعف.

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ونظرا لاحتواء الدجاج على كمية عالية من العناصر والفيتامينات فأن لها دور كبير فى علاج فقر الدم والوقاية من الضعف والاصابة بالتعب والارهاق المستمر، كما تعتبر من مضادات الاكتئاب حيث انها تحتوى على مستويات الاحماض الامينية التى تعمل على تعزيز المزاج والتخلص من القلق والتوتر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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