شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض كلى يوضح الحالات المرضية التى يمنع فيها المريض من الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين شعيشع أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة أن مرضى الفشل الكلوي الحاد ممنوعين من صيام رمضان لحاجتهم للحصول على محاليل وريدية وتناول الأدوية، والمريض الذى يعانى من التهاب الكلى وورم في الجسم سيحتاج أيضا لمدرات البول للتخلص من السوائل المحبوسة بالجسم.

وأشار الدكتور حسين شعيشع أن مرضى القصور الكلوى يحتاجون للحصول على كميات من المياه على مدار 24 ساعه حتى لا يصابوا بالجفاف لذلك لا ينصح لهم بالصيام لحصول جسمهم على ما يحتاجونه من المياه على مدار اليوم.

وعن مرضى الكلى الذي يجرون عمليه الغسيل الكلوى أكد أستاذ أمراض الكلى أنهم يحتاجون تغذية جيدة ولا ينصح لهم بالصيام لانه قد يصيبهم ببعض المضاعفات حيث إن الجفاف قد يضر الجزء المتبقى في وظائف الكلى.

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أما مريض زرع الكلى فهو ممنوع في أول سنه بعد اجراء العملية من صيام رمضان، وفى السنة التالية اذا كانت مواعيد الصيام مناسبة للحصول على الدواء في اوقاته ووظائف الكلى مستقرة قد يسمح للمريض بالصيام.

أما عن مرضى حصوات الكلى والذي تكون اجسامهم الحصوات أكد الدكتور حسين شعيشع أنهم أيضا لا يسمح لهم بالصيام لحاجتهم لشرب المياه بشكل مستمر.