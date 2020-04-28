شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار CAC للتنبؤ بمرض القلب قبل حدوثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعرف أن هناك اختبار أو مسح يمكن أن يجريه طبيبك على الشرايين بالقلب للتنبؤ بأمراض القلب في المستقبل، وهذا الاختبار هو اختبار الكالسيوم في الشريان التاجي بالقلب أو CAC من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية واستخدامات هذا الاختبار، وفقاً لموقع " cardiosmart".

ما هو مسح الكالسيوم في شرايين القلب CAC

مسح CAC والذي يُطلق عليه أيضًا فحص الكالسيوم في الشريان التاجي هو اختبار يقيس كمية الكالسيوم في جدران شرايين القلب.

وتم العثور على معظم الكالسيوم في أجسامنا في عظامنا وأسناننا. يساعد على الحفاظ عليها قوية وصحية، لكن الكالسيوم في الشرايين التي تمد القلب بالأكسجين والمغذيات يمكن أن يسبب مشاكل لصحة القلب.

وذلك لأن ترسبات الكالسيوم في الشرايين التاجية هي علامة على أنه قد يكون هناك أيضًا تراكم اللويحات - مادة شمعية يمكن أن تتصلب بمرور الوقت وتضيق أو تسد الشرايين (تسمى تصلب الشرايين)، عندما يحدث هذا ، فإنه يزيد من احتمال حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

لذا فإن فحص الكالسيوم التاجي هو إحدى الطرق لتقدير خطر إصابة شخص ما بأمراض القلب أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

Advertisements

والكالسيوم نفسه ليس بالضرورة سيئًا لكن وجوده في الشرايين يعتبر علامة على الإصابة بأمراض القلب التاجية، و يمكن أن يؤدي الكثير منه إلى نوبة قلبية.

يستخدم هذا الاختبار نوعًا خاصًا من اختبارات التصوير يسمى التصوير المقطعي المحوسب (CT) للقلب، ينتج هذا المسح صورًا متعددة للتحقق من وجود الكالسيوم ، وإذا كان الأمر كذلك، فكم عددها.

من الذي يجب أن يجري فحص الكالسيوم على الشرايين CAC؟

يمكن أن يساعدك فحص الكالسيوم في الشريان التاجي أنت وطبيبك على فهم خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة حتى لو لم يكن لديك أي أعراض لأمراض القلب لكنها أكثر فائدة في حالات معينة ولمرضى معينين.

ووفقاً لموقع "مايو كلينيك" قد يساعد فحص القلب في توجيه العلاج إذا كان لديك خطر مُنخفِض إلى متوسط من الإصابة بأمراض القلب أو إذا كان خطر الإصابة بأمراض القلب غير واضح.

قد يساعد مسح القلب أيضًا في تحفيز الأشخاص المُعرَّضين لمخاطر متوسطة لإجراء تغييرات مُهمَّة في نمط الحياة واتِّباع خطط العلاج للوقاية من أمراض القلب.