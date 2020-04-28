شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ الأكسجين لمرضى كورونا ساعد فى بقائهم على قيد الحياة بنسبة 68% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بحث مبكر من اليابان نجاح الأطباء في استخدام أجهزة تشبع الدم بالأكسجين ECMO لعلاج مرضى الفيروسات التاجية على متن سفينة Diamond Princess السياحية، حيث تسمح تلك الأجهزة بضخ وأكسجة دم المريض خارج الجسم ، مما يسمح للقلب والرئتين بالراحة.

نظر الباحثون وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل"، إلى 32 مريضاً يعانون من مرض COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة وتم وضعهم على أجهزة ECMO في 9 مستشفيات مختلفة، وبعد 24 يومًا ، كان 17 مريضًا لا يزالون على الأجهزة وخرج منهم 5 مرضى ، مما يعني معدل البقاء على قيد الحياة وصل إلى 68 ٪

تستخدم هذه الآلة عادةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والرئة ، وتضخ ويؤكسج دم المريض خارج الجسم ، مما يسمح للقلب والرئتين بالراحة.



ضخ الأكسدين فى دم المرضى يحسن من كورونا

بدأ الأطباء في استخدام الآلات لعلاج المرضى الذين كانوا عالقين على متن سفينة الرحلات Diamond Diamond التي ترسو في يوكوهاما، ولكن هذه الآلات غير متوفرة في كل مستشفى ، ولأنها مكلفة ومكثفة ، فهي ليست حلاً عمليًا لنقص التهوية، ولكن العلاج أظهر أمل للمرضى الذين لم يستجبوا للعلاجات القياسية والأدوية التجريبية.

بالنسبة للدراسة الجديدة ، المنشورة في مجلة الجمعية الأمريكية للأعضاء الداخلية الاصطناعية ، نظر الفريق في 32 مريضًا تم وضعهم على أجهزة ECMO بين 17 مارس وأبريل في 9 مستشفيات مختلفة.

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خلال فترة الدراسة التي استمرت 24 يومًا ، بقي 17 مريضًا على ECMO وتم إخراج 5 مرضى بعد إزالتهم من ECMO، من هؤلاء المرضى الخمسة ، تلقى أربعة من المنشطات عن طريق الوريد ، أعطيت ثلاثة أدوية مضادة للفيروسات ، واثنين من الأدوية التي تحجب مادة تنتج في موقع الالتهاب وأعطي واحد هيدروكسي كلوروكوين.

ومن بين المرضى الـ 32 الأصليين ، توفي 10 إما قبل أو بعد فترة وجيزة من قيام الطاقم الطبي بإزالة أنابيب بضع القصبة الهوائية.

وهذا يعني أن معدل البقاء على قيد الحياة كان 68 %، أى 3 أضعاف معدل بقاء المرضى الذين يستخدمون جهاز التنفس الصناعي فقط ، والذي يتراوح بين 10 و 20 %، ويشير التحليل إلى أن ECMO قد يلعب دورًا مفيدًا في إنقاذ المرضى المصابين بأمراض حرجة مع COVID-19.