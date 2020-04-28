شكرا لقرائتكم خبر عن قبعه بمسافة متر لضمان التباعد الاجتماعى بين تلاميذ الصين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت مدرسة ابتدائية في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين من تلاميذها ارتداء قبعات متر واحد صممها كل منهم بأنفسهم باستخدام العصي الخشبية أو الكرتون أو حتى البالونات لضمان التباعد الاجتماعي، ووفقا لصحيفة south china post الصينية قام الأطفال بتصنيع قبعاتهم بأنفسهم وسط حاله من الفرحة بين الأطفال .

فبعدما تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين بشكل ملحوظ، بات من الممكن أن يستعيد البلد الآسيوي حياته بشكل طبيعي، بما في ذلك عودة الدراسة ولو بشكل جزئي، لكن بشروط.

حيث استؤنفت الدراسة أمس الاثنين في المدارس لطلاب الصف الثالث بالمدارس الثانوية بالعاصمة الصينية بكين، حيث كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، حيث قمن طالبات بتمارين رياضية في ملعب المدرسة الثانوية رقم 6 في هوهيهوت حاضرة منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حيث عاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة إلى المدارس.

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وأوضحت صور التقطتها الوكالة الصينية وجود التلاميذ في الفصول التعليمية والمدرسون يشرحون لهم الدروس، ملتزمين في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وقد غادرت جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" مستشفيات ووهان الصينية، وهى المدينة الأكثر تضررا بتفشي الفيروس في البلاد.

حيث أظهر اختبار الفيروس نتائج سلبية للمرة الثانية على رجل يبلغ من العمر 77 عاما واسم عائلته دينج فى ووهان حاضرة مقاطعة هوبى، وقال مسؤول بلجنة الصحة بالمدينة إنه لم تعد لديه أعراض سريرية وتمكن من الخروج من المستشفى، حسبما جاء في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

جاء ذلك بعد خمسة أيام من انخفاض عدد الحالات فى ووهان إلى رقم مزدوج وبعد أقل من 70 يوما من وصول عدد الحالات المسجلة اليومية فى مقاطعة هوبى إلى ذروته المقدرة بـ50633 حالة منها 38020 حالة فى ووهان .