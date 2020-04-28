ازالة الكرش في اسبوع واحد خلال الصوم

يمكن ازالة الكرش في اسبوع واحد خلال شهر الصوم من خلال اتباع بعض النصائح. فهذا لا يساعد على الحفاظ على قوام رشيق فقط، بل يمنع الاصابة ببعض المشاكل الصحية الخطرة وخصوصاً على مستوى الكبد والكليتين ايضاً. وليس من الصعب تحقيق هذا الهدف حتى في شهر رمضان حيث يمكن ازالة الكرش في اسبوع بالاعتماد على بعض النصائح المفيدة. وقبل هذا يجب معرفة اسباب تراكم الدهون في هذه المنطقة من الجسم.

اسباب ظهور الكرش



تظهر الحاجة الى ازالة الكرش في اسبوع او اكثر بقليل مع الاستعداد لاستقبال العيد في اجواء صيفية. وهو ما يجب الحرص عليه في شهر رمضان، علماً ان اسباب هذه المشكلة متعددة ويرتبط ابرزها بالنظام الحياتي والصحي الخاطئ.

1 اضافة كمية كبيرة من الدهون الى روتين الغذاء اليومي عن طريق تناول المأكولات الجاهزة. فهذا يؤدي الى استهلاك كمية كبيرة من السعرات الحرارية ويسبب زيادة الوزن تحديداً في مناطق البطن والخاصرتين والارداف.

2 التخلي عن بعض الوجبات وخصوصاً وجبة الافطار وهو ما يدفع الجسم الى القيام بفعل دفاعي عن طريق تجميع الدهون.

3 اتباع عادات غذائية خاطئة ومنها تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات وهو ما يسبب غالباً حدوث النفخة بشكل متكرر.

4 تناول الطعام والخلود الى النوم مباشرة.

5 الجلوس لساعات طويلة وعدم ممارسة التمارين الرياضية.

6 عاملا الوراثة والتقدم في السن.







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نصائح للتخلص من الكرش



من اجل ازالة الكرش في اسبوع واحد اثناء الصوم ينصح باتباع بعض التعليمات المفيدة.

1 عند حلول موعد الافطار يجب اتباع برنامج يقوم على تناول كوب من الماء او الحليب الفاتر على ان يلي ذلك كوب شوربة. وبعد 15 دقيقة يمكن الانتقال الى الطبق الرئيسي الصحي.

2 يفضل تناول كمية قليلة جداً من الحلويات وخصوصاً تلك الغنية بالسكر. ويجب الاكتفاء بـ3 حصص صغيرة جداً منها اسبوعياً.

3 الحرص على عدم الاكثار من المأكولات التي يمكن ان تسبب حدوث النفخة والغازات ومنها الفول والحمص والبروكولي والعدس والملفوف والمعجنات.

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4 تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً من اجل تسهيل عملية هضمه ومنع انتفاخ البطن.

5 يجب شرب ما لا يقل عن 6 الى 7 اكواب من الماء خلال الفترة التي تلي تناول طعام الافطار بساعتين. فهذا يمنع جفاف الجسم ويحفز عملية الهضم ويمنع النفخة.

6 ينصح ايضاً بتناول الفواكه التي تحتوي على الالياف في الفترة التي تفصل بين وجبتي الافطار والسحور. فهذا ينشط عمل الجهاز الهضمي. وفي هذه الحالة يمكن اختيار التفاح والخوخ والدراق والبرتقال.

7 من الضروري ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع التركيز على تلك التي تعمل على شد عضلات البطن وتحد من بروزه. ويفضل ان يتم القيام بذلك لمدة 15 دقيقة يومياً مع الحرص على عدم المبالغة في ذلك منعاً للشعور بالارهاق.



8 من المفيد جداً تناول بعض الخلاصات العشبية الطبيعية مثل الشاي الاخضر وشاي نعناع والزنجبيل والليمون. فهذا يساعد على حرق دهون الجسم وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن والخاصرتين.

9 بعد وجبة السحور ومن اجل ازالة الكرش في اسبوع يمكن تناول كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى. فهو يتسم بتأثير الديتوكس حيث يحتوي على البكتيريا المفيدة التي تعمل على تنقية الجهاز الهضمي من السموم، ما يساعد على خسارة الوزن والحفاظ على جسم رشيق وسليم.