إثيوبيا توزع ثالث دفعات "جاك ما" على أفريقيا لمواجهة كورونا

بدأت إثيوبيا، الثلاثاء، توزيع الدفعة الثالثة من الإمدادات الوقائية إلى دول القارة الأفريقية، التي تبرَّع بها الملياردير الصيني ومؤسس شركة "علي بابا"، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).





وقال فسوم أبادي، المسؤول في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، إنَّ الشركة سوف تبدأ، الثلاثاء، في توزيع الإمدادات الطبية التي تبرَّع بها جاك ما إلى الدول الأفريقية، مشيراً إلى أنَّ تلك الدفعة وصلت إلى العاصمة أديس أبابا، الإثنين.





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وأضاف أبادي أنَّ هذه الدفعة تزن 61 طناً وتشتمل على معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي.





وأشار إلى أنَّ الدفعة الأولى من الإمدادات كانت تزن 100 طن، وتمَّ إرسالها إلى 54 دولة أفريقية في غضون 6 أيام، أما الدفعة الثانية فكانت 160 طناً، وجرى توزيعها على 50 دولة.

وأوضح أنَّ الدفعات الثلاث من الإمدادات الوقائية تعد دعماً مطلوباً بشدة لأنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا والتي تعاني من ضغوط بالفعل بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن لا يزال على الدول ترشيد استخدام هذه الإمدادات.



