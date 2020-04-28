كيف تقوي جهازك المناعي خلال رمضان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحل شهر رمضان لعام 2020 تزامنا مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد الذي فرض على العديد من الدول الحجر المنزلي الصحي. ويحظى الصيام بالعديد من الفوائد الصحية لتعزيز قوة الجهاز المناعي للصائمين خاصة عند اتباع نظام غذائي صحي. ولتقوية الجهاز المناعي، ينصح استشاريو التغذية الصائمين باتباع نظام غذائي يضم الخضراوات الطازجة والفواكه والابتعاد عن الحلويات والأغذية المعلبة، إضافة إلى ممارسة بعض الأنشطة الرياضية الخفيفة.

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