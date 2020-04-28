السودان يسجل 3 وفيات و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - مها التلب - الخرطومالثلاثاء 2020/4/28 06:39 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابات يومي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 318.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للوفيات 25 حالة.
وأوضحت أن إجمالي الإصابات منذ بداية الحائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة هو، الخرطوم (289) الجزيرة (17)، القضارف (3)، نهر النيل (3)، أما ولايات "النيل الابيض، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الاحمر، سنار، غرب كردفان" فقد سجلت كل منها حالة واحدة ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتي الآن 10 ولايات.
وأكدت الوزارة عن تماثل 10 حالات للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 31 حالة .
وأكدت أن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، ويستمر نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، ونصحت بمتابعة موقعها الرسمي للاطلاع على الموقف الوبائي اليومي.
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