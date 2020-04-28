طبيب روسي يؤكّد أن الإصابة بـ"كورونا" تتطلّب دخول كمية فيروسات معيّنة للجسم

موسكو - لايف ستايل
أعلن الطبيب الروسي يفغيني كوماروفسكي، أنه للإصابة بفيروس كورونا يتطلب الأمر دخول كمية معينة من الفيروسات إلى الجسم.ووفقا له، لكي يصاب الشخص بفيروس كورونا يجب سقوط كمية معينة من فيروسات كورونا على الغشاء المخاطي للممرات التنفسية أو ملتحمة العين، وقال "بعبارة أخرى ، هناك حد أدنى معين من كمية الفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض ، تسمى " الجرعة المعدية"".
واضاف موضحا، هذه الكمية ترتبط بعوامل عديدة: خصائص الفيروس نفسه، طريقة العدوى، وجود لدى الجسم خبرة سابقة في مواجهة هذا الفيروس. ولكنه في نفس الوقت يحذر من أنه في ظروف عدم وجود خبرة لدى الجسم في مواجهة COVID-19 فإن "جرعة صغيرة" تكفي للإصابة بالمرض.وقال، "مواجهة مثل هذه "الجرعة الصغيرة" خيار غير سيء: لأن هناك فرصا عديدة للإصابة بعدوى خفيفة أو حتى بعدوى من دون أعراض. ولكن مواجهة 10 "جرعات معدية" يشكل خطرا حقيقيا على الحياة".
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