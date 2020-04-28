الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلاد الأميرة شارلوت الخامس عبر الفيديو

تستعد الأميرة شارلوت للاحتفال بعيد ميلادها الخامس مع كعكة وألعاب وحفل كبير مع الملكة البريطانية إليزابيث الثانية البالغة من العمر 94 عاماً السبت المقبل. وينظم دوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت مكالمة الفيديو خلال تطبيقات التواصل حتى تتمكن شارلوت من قضاء بعض الوقت مع عائلتها وأصدقائها، مع الاستمرار في مراعاة المبادئ التوجيهية للابتعاد الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا. وتقضي الأسرة فترة الإغلاق في منزل نورفولك «أنمر هول». ووفقاً لصحيفة (الصن) البريطانية، فإن والدي شارلوت حريصان على ضمان حصول ابنتهما على «كل متعة في عيد ميلادها» الأسبوع المقبل، رغم الظروف غير المسبوقة التي فرضها فيروس كورونا على العالم.

وقال مصدر للصحيفة إن الأسرة رتبت لها حفلاً كبيراً، حتى تتمكن من التحدث إلى العائلة والأصدقاء. «ثم، وضعوا خطة كاملة ستمنحها متعة الاحتفال بعيد ميلادها - بما في ذلك الكعكة والألعاب - رغم الظروف الاستثنائية التي نواجهها». سوف تنضم جدتها إلى مكالمة الأسرة في اليوم الكبير. فيما يتعلق بشارلوت، فإن الجزء المهم هو أن عائلتها كلها بجانبها لتقول لها: «عيد ميلاد سعيد». ومن المتوقع أيضاً أن ينضم الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عاماً، الذي يعزل حالياً مع الملكة في قلعة وندسور، إلى مكالمة الفيديو. ويذكر أن دوق أدنبرة الأمير فيليب لديه ميول مع حفيدته شارلوت. حيث إنه يهتم اهتماماً خاصاً بشارلوت.

ويذكر أن ويليام وكيت يقيمان الآن مع أسرتهما في منزل «أنمر هول» الريفي على مساحة 20 ألف فدان في ساندرينجهام الذي يعتبر هدية زفافهما من الملكة. ويسمح الحجم الكبير للأرض الملكية للعائلة بقضاء بعض الوقت في الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة والتنزه، في حالة العزل من فيروس كورونا.

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