فتاة أوكرانية توافق على ارتداء فستان الزفاف "أون لاين"

وافقت فتاة أوكرانية على إقامة حفل زواجها "أون لاين"، بسبب إجراءات الحظر الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).ونشر موقع "دويتشه فيله" مقطع فيديو، يرصد تفاصل زواج الفتاة الأوكرانية وكيف أعدت لحفل الزواج، الذي يقام "أون لاين"، ويكون المشاركون فيه من الضيوف عبر الإنترنت.

وقررت إينا وخطيبها إيهور إقامة حفل الزواج، عبر الإنترنت لأنه السبيل الوحيد للزواج في الوقت الحالي، في ظل ظروف الحجر الصحي والإجراءات المشددة، التي تمنع التجمعات.وتقول الفتاة، اتخذنا هذا القرار لأن لنا أصدقاء في العديد من المناطق في أوكرانيا واجتماع كل الأصدقاء في حفل واحد غير ممكن في الوقت الحالي، ولذلك وجدنا أن الحل الأمثل هو إقامة الحفل عبر الإنترنت.وأصبح عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في العالم، نحو 3 ملايين شخص، بينهم أكثر من 207 آلاف مصاب، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتفرض غالبية دول العالم إجراءات حظر مشددة لحماية مواطنيها من خطر انتشار العدوى بينهم.

قد يهمك أيضًا:

Advertisements